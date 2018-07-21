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Порошенко допустил Финляндию к реформированию украинского образования
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Порошенко допустил Финляндию к реформированию украинского образования 

Украина.ру 22 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
«Документ является правовой основой для эффективной реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы» и привлечения средств технической помощи правительства Финляндии в поддержку реформирования общего среднего образования в Украине», — говорится в сообщении.
Отмечено, что соглашение было подписано 5 марта 2018 года в Киеве.
Согласно документу, Финляндия предоставит поддержку на общую сумму в 6 млн евро на безвозвратной основе для реформирования украинской школы. Софинансирования с украинской стороны не предполагается. Вместо этого государство привлечет к реализации проекта компетентных государственных служащих, а также предоставит отдельное помещение в здании Минобразования под офис проекта.
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