Порошенко допустил Финляндию к реформированию украинского образования

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

«Документ является правовой основой для эффективной реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы» и привлечения средств технической помощи правительства Финляндии в поддержку реформирования общего среднего образования в Украине », — говорится в сообщении.

Отмечено, что соглашение было подписано 5 марта 2018 года в Киеве.