Киев соглашением с Boeing окончательно вогнал «Антонов» в безнадежные долги

"Заключенные Киевом с компанией Boeing договоренности на поставку комплектующих для Ан-148, Ан-158, Ан-178 — последний шанс для Украины реанимировать свое авиастроение. «Боинг», если у него простаивают производственные линии, вполне может выделить какие-то территории под направление «Антонова» и производить комплектующие для украинских самолетов. Другой вопрос — цена такого сотрудничества для украинского концерна.

Boeing, естественно, не будет производить комплектующие и запчасти даром — вероятнее всего, «Антонову» пришлось заложить все, что только имелось, чтобы гарантировать авансовые платежи по заказам. А долгов у предприятия и до этого было немало. При этом «Боингу» придется фактически осваивать принципиально новые для себя производственные линии, пусть и по готовым чертежам. Далеко не все удастся, будет целая серия проб и ошибок. В итоге комплектующие для самолетов обойдутся заказчику существенно дороже, чем по «обкатанной» кооперации с Россией, связи с которой сознательно разрывают. За подобные «маневры» всегда приходится переплачивать, что и предстоит делать предприятию украинского авиапрома", — отмечает специалист.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки компании Boeing являются «залогом авиационной независимости Украины от России». Речь идет о договоренности концерна «Антонов» с американской корпорацией по поставкам комплектующих для трех моделей самолетов, по которым Порошенко приказал отказаться в кооперации с российскими производителями. Украинский президент соглашения с «Боинг» назвал также «подтверждением стратегического курса на взаимодействие с США ЕС ».

"Для Boeing это своеобразный факультатив — явно не контракты первостепенной важности. Компания пробует освоить рыночную нишу, где ранее никогда не была представлена — возможно, что-то и удастся. Но украинские инициативы уже пятый год в большинстве остаются лишь устными декларациями — ничего толкового из регулярно заявляемых громких планов Киеву реализовать так и не удалось.

Нужно понимать, что заключенные с американской корпорацией договоренности в лучшем случае приведут к поставкам через несколько лет — производственные линии Boeing нужно переориентировать, научиться производить новый товар, испытать готовые образцы. Киеву же придется ждать и платить за эту работу. Велика вероятность, что на определенном этапе что-то сорвется — или Boeing не сможет выполнить заказ нужном качестве. Или, что более вероятно, украинская сторона откажется от своих обязательств — подобное в последнее время наблюдается все чаще. В любом случае первых результатов ждать уже завтра не стоит — это туманные перспективы долгих лет возможного сотрудничества", — подчеркивает авиаэксперт.

Последний шанс для Украины

Ранее на этой неделе сообщалось, что «Антонов» и подразделение концерна Boeing — компания Aviall — подписали договор об условиях по взаимодействию в производстве самолетов Ан. Порошенко при этом не замедлил объявить, что Россия исключена из списка стран, производящих детали для украинского самолета Ан-178. «Антонову» было приказано полностью отказаться от российских комплектующих еще в 2016 году, параллельно украинские власти поставили задачу стимулировать серийное производство отечественных самолетов как для экспорта, так и для закупки их украинскими авиакомпаниями.

Однако из-за нехватки денег на замещение российских комплектующих «Антонов» в 2016 году не произвел ни одного самолета, а за два предыдущих года выпустил всего две машины. При этом еще до того, как Киев устремился разорвать все связи с Россией, «Антонов», в частности, в 2011 году, выпустил 11 самолетов. Соглашение по поставкам с Boeing было подписано на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow-2018 в Великобритании

"Своей антироссийской политикой Киев намеренно обрек страну на потерю авиастроения — без кооперации с РФ «Антонов» работать просто не мог. Сейчас у Украины последний шанс реанимировать отрасль, пусть и заплатив немалую цену. Вероятность, что сотрудничество даст плоды в перспективе, хоть и микроскопическая, но есть. Boeing, думаю, просто пошел на минимальный риск — все равно его старания Украина оплатит авансом, не удастся производство — для мирового авиаконцерна потери невелики.

Россия в этом ничего не теряет — уже несколько лет Киев не выдает заказы предприятиям РФ на комплектующие в авиастроении, наши заводы давно переориентировались на другую продукцию или выпускают ту же для самолетов «Ан», летающих в России или за рубежом под заказ.

Концерн «Антонов» прославился тем, что производил «рабочие лошадки» — самолеты эконом-класса, но надежные и недорогие в эксплуатации. Насколько с явно дорогими комплектующими производства Boeing самолеты «Ан» удержатся в этой нише, и будут ли они кому-нибудь нужны по более дорогому ценнику, покажут время и рынок", — заключает Дмитрий Адамидов.