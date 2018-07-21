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Украина отдала Нидерландам дело сбитого над Донбассом «Боинга»
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Украина отдала Нидерландам дело сбитого над Донбассом «Боинга» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий начать с Нидерландами совместное расследование крушения малазийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщается на официальном сайте президента.
Закон «обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обоих государств, определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках Соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к сбивания самолета, в рамках судебной системы Нидерландов», — говорится в сообщении.
Соглашение о сотрудничестве в расследовании катастрофы подписали министры юстиции двух стран еще летом 2017 года. Принятый закон позволит Украине передать в Нидерланды уголовное производство. Украина обязуется обеспечить участие возможных обвиняемых, свидетелей и экспертов в судебном процессе на территории королевства. Допрашивать их планируют по видеосвязи.
13 июля AFP писало, что по соглашению Киев обязуется на своей территории приводить в исполнение вынесенные в Гааге приговоры в случае, если не будет готов выдать своих граждан Нидерландам.
24 мая представитель голландской прокуратуры со ссылкой на выводы Совместной следственной группы (JIT) заявил, что «Боинг» Malaysia Airlines над Донбассом сбил «Бук» российских вооруженных сил.
Позднее в МИД Украины со ссылкой на письмо голландского министра иностранных дел сообщили, что правительство Нидерландов не видит оснований привлекать Украину к ответственности за гибель пассажиров самолета. Однако в голландской прессе появлялись противоположные сведения.
При этом в конце мая министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил, что Россию нельзя считать виновной в крушении лайнера.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
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