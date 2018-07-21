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Порошенко поведал о «залоге авиационной независимости» Украины
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Порошенко поведал о «залоге авиационной независимости» Украины 

Пятый канал 11 минут назад
Фото: Пятый канал
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о залоге авиационной независимости Украины от России. Так, на своей странице в Twitter он поздравил компанию «Антонов» с заключением контракта с Boeing: корпорация будет поставлять материалы и запчасти для Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Это соглашение он назвал шагом к «авиационной независимости» от России.
— Такие договоренности — залог нашей авиационной независимости от России и подтверждение стратегического курса на взаимодействие с США и ЕС, — написал лидер Незалежной.
Вітаю @AntonovCompany з успішним контрактом з корпорацією Boeing щодо постачання комплектуючих для літаків та подальшого обслуговування пiсля продажу. Такі домовленості — запорука нашої авіаційної незалежності від РФ і підтвердження стратегічного курсу на взаємодію з США та ЄС. pic.twitter.com/YuzXu8iOfn
— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 июля 2018 г.
«Антонов» столкнулся с серьезными финансовыми трудностями после того, как украинские власти объявили курс на замещение российских комплектующих.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что будет с украинским авиастроением без российских деталей.
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