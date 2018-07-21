Порошенко поведал о «залоге авиационной независимости» Украины

— Такие договоренности — залог нашей авиационной независимости от России и подтверждение стратегического курса на взаимодействие с США ЕС , — написал лидер Незалежной.

Вітаю @AntonovCompany з успішним контрактом з корпорацією Boeing щодо постачання комплектуючих для літаків та подальшого обслуговування пiсля продажу. Такі домовленості — запорука нашої авіаційної незалежності від РФ і підтвердження стратегічного курсу на взаємодію з США та ЄС. pic.twitter.com/YuzXu8iOfn

— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 июля 2018 г.

«Антонов» столкнулся с серьезными финансовыми трудностями после того, как украинские власти объявили курс на замещение российских комплектующих.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что будет с украинским авиастроением без российских деталей.