Печерский суд отказался принять иск ультраправых украинских националистов из С14 против журналистов

В Печерском суде рассмотрели иск праворадикальной организации С14 против «Громадского телевидения», и отказали в открытии производства. Согласно тексту постановления суда, данное исковое заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

«Из содержания искового заявления усматривается, что спор возник между двумя юридическими лицами ОО «СИЧ-С14» и ОО «Общественное телевидение» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Согласно п. 14 ч. 1 ст. 20 ГПУ Украины , хозяйственные суды рассматривают дела по спорам, возникающим в связи с осуществлением хозяйственной деятельности (кроме дел, предусмотренных частью второй настоящей статьи), и другие дела в определенных законом случаях, в частности, дела по спорам о защите деловой репутации, кроме споров, стороной которых является физическое лицо, не являющееся предпринимателем или самозанятым лицом», — текст готов.

«Учитывая субъектный состав сторон, а также характер спорных правоотношений, данный спор не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства и должен рассматриваться по правилам хозяйственного судопроизводства», — отмечается в решении.

Отмечается, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 186 ГПК Украины, судья отказывает в открытии производства по делу, если заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства: «Таким образом, поскольку судом установлено, что исковое заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, то в открытии производства следует отказать».