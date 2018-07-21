Ещё
Печерский суд отказался принять иск ультраправых украинских националистов из С14 против журналистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Печерский суд отказался принять иск ультраправых украинских националистов из С14 против журналистов 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
В Печерском суде рассмотрели иск праворадикальной организации С14 против «Громадского телевидения», и отказали в открытии производства. Согласно тексту постановления суда, данное исковое заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
«Из содержания искового заявления усматривается, что спор возник между двумя юридическими лицами ОО «СИЧ-С14» и ОО «Общественное телевидение» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Согласно п. 14 ч. 1 ст. 20 ГПУ Украины, хозяйственные суды рассматривают дела по спорам, возникающим в связи с осуществлением хозяйственной деятельности (кроме дел, предусмотренных частью второй настоящей статьи), и другие дела в определенных законом случаях, в частности, дела по спорам о защите деловой репутации, кроме споров, стороной которых является физическое лицо, не являющееся предпринимателем или самозанятым лицом», — текст готов.
«Учитывая субъектный состав сторон, а также характер спорных правоотношений, данный спор не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства и должен рассматриваться по правилам хозяйственного судопроизводства», — отмечается в решении.
Отмечается, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 186 ГПК Украины, судья отказывает в открытии производства по делу, если заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства: «Таким образом, поскольку судом установлено, что исковое заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, то в открытии производства следует отказать».
Украина.ру: последние новости
Киев отдал войскам приказ готовиться к десантированию на границу с РФ Антикоррупционные страсти: Киву и Шабунина облили зеленкой ГПУ: Экипаж судна «Норд» может беспрепятственно выехать в Крым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев471
Максакова в короткой юбке вызвала фурор163
Фото кабинета Медведева удивило россиян419
«Гагаринский педофил» опозорил столичных сыщиков13
На Украине испугались окончательного развала217
Видео
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение