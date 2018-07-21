Ещё
На Украине испугались окончательного развала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт объяснил, почему Климкин назвал референдум в Донбассе «репетицией развала» Украины 

RT на русском 1 час назад
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT прокомментировал заявление главы украинского МИД Павла Климкина о возможном референдуме в Донбассе.
≥≥ В Киеве рассказали о переговорах с Западом по санкциям против черноморских портов России
«Климкин, судя по всему, — первый из украинских высших должностных лиц отреагировал на известие о якобы предложении по референдуму. Отреагировал эмоционально, поскольку в Киеве прекрасно понимают, что на референдуме люди проголосуют за выход из состава страны. И их это очень пугает», — отметил он.
Суздальцев также добавил, что украинские власти готовы обсуждать даже неподтверждённую информацию, чтобы хотя бы каким-то образом участвовать в международном диалоге.
«Надо учитывать, что украинская дипломатия в лице того же Климкина и большая часть истеблишмента демонстрируют, что Украина — центр вселенной. Этим они людям голову морочат уже четвёртый год. Но само проведение, формат саммита в Хельсинки показал, что интересами украинской стороны можно пренебречь ради более серьёзных тем. Оказалось, что для Запада Россия — более предсказуемый партнёр, с которым можно договариваться. Это крайне раздосадовало и обеспокоило украинскую элиту. Они прекрасно понимают, что в этом формате Украине ничего не светит», — подчеркнул эксперт.
Ранее Климкин на своей странице в Facebook оценид возможность урегулировать кризис на юго-востоке Украины с помощью референдума.
RT на русском: последние новости
Порошенко одобрил соглашение о сотрудничестве с Нидерландами по делу о крушении МН17 В МВД Украины рассказали о задачах погранслужбы по Донбассу Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни члена банды
Комментарии91
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова в короткой юбке вызвала фурор114
Фото кабинета Медведева удивило россиян372
Киев решил отомстить России за Азовское море299
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»248
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина79
Видео
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение