Киевская прокуратура решила раскрутить Samsung, Toyota и «Киевстар» на 1,5 млрд грн

Об этом говорится в тексте определения Днепровского райсуда Киева со ссылкой на ходатайство прокуратуры Киева в рамках уголовного производства от 17 октября 2017 года, передает «Интерфакс-Украина»

«Неустановленными лицами внедрен противоправный механизм по предоставлению крупнейшим бюджетообразующим предприятиям страны, в т.ч. с иностранным капиталом, а именно: «Хуавей Украина », " Самсунг электроникс Украина компани", «Киевстар», «Нова пошта» и другим, услуг по незаконному выводу денежных средств за рубеж и уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей», — говорится в тексте определения.

«Новая Почта" — законопослушная компания. Мы — пример того, что в Украине возможно и стоит создавать легальные и прозрачные бизнесы. Только в период с 1.01.2017 до 30.06.2018 компания «Новая Почта» уплатила 3,294 млрд гривен налогов и сборов в государственный и местный бюджеты. Сейчас юристы компании анализируют отношения с «Промоушн Аутсорсинг»», — прокомментировали обвинения в «Новой почте».

Согласно документу, прокуратура установила, что должностные лица указанных выше предприятий, вступив в сговор неустановленными лицами, перечисляют на счета подконтрольных им «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» денежные средства за якобы предоставление последними собственных квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения основной деятельности заказчика (услуги аутсорсинга), однако фактически работники отбирались и трудоустраивались компаниями — заказчиками услуг.

Прокуратура указывает, что в течение 2014-2018 годов за такие услуги двум ООО было перечислено свыше 1,5 млрд грн, а эти компании, согласно заключению экспертного исследования «Исследовательского информационно консультационного центра», нанесли ущерб государству свыше 955 млн гривен.

По итогам рассмотрения ходатайства, суд решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие оригиналов у «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» их взаимоотношений с заказчиками, среди которых также «ППГ Украина», «Тойота — Украина», «Хускварна Украина», «Альянс Холдинг», «ФМС Украина», «Дебтекс Украина», «Миле», «Дикергофф Цемент Украина», «Адидас-Украина», ТП «Вижн Украина».

Помимо того в этом списке компаний «Гибсон Инновейшнз Украина», «БСХ Бытовая Техника», «Коника Минолта Украина», «Филипс Украина», «Пионер Украина», «Дюпон Украина», «Кимберли-Кларк Украина», «Санофи — Авентис Украина», «Селдико», «БАСФ Т. О. В», «Тева Украина», «Проктер энд Гембл Украина».

Суд включил в него также «Монделис Украина», «Телесвит», «Данон Днепр», «Сингента», «Якобс Украина», «Байер», «Дхл Интернешнл Украина», «Филипс Световые Решения Украина», «Эйвон Косметикс Юкрейн», «Адам Украина», «Лореаль Украина», « Шелл Юкрейн Эксплорейшн Энд Продакшн И», «ЗИП», Проминвестбанк и целый ряд других компаний.

Согласно определению речь идет, в том числе, о данных о трудоустроенных в течение 2014 — 2018 годов лицах с иностранным гражданством.

Кроме того, суд другим определением решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие к вещам и документам, которые находятся во владении Казначейства Украины, Альфа-банка , УкрСиббанка и Райффайзен Банка Аваль, о движении денежных средств по счетам «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» с указанием необходимых данных по транзакциям.

Согласно информации на сайте PromotionStaff, компания основана в 1998 году в Канаде и имеет офисы в Торонто, Киеве и Москве

В настоящее время группа компаний PromotionStaff осуществляет реализацию проектов по аутстаффингу/аутсорсингу персонала, поиску и подбору высококвалифицированных специалистов для более 150 партнеров в 12 странах мира, а общее количество аутстаффингового персонала превышает 10 тыс. специалистов.

Выручка ООО «Промоушн Аутсорсинг» в 2016 году выросла на 35% — до 604,62 млн грн, а чистая прибыль — на 12,1%, до 2,38 млн грн.

Выручка ООО «Промоушн Стафф» в 2016 году увеличилась на 20,5% — до 131,63 млн грн, а чистая прибыль — на 17,5%, до 0,71 млн грн.

Обе компании принадлежат Татьяне и Сергею Криворучко. Их финансовые данные за 2017 год пока отсутствуют.