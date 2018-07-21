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Все на экспорт. Киев распродает остатки природных богатств
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Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Максакова в короткой юбке вызвала фурор

Все на экспорт. Киев распродает остатки природных богатств 

РИА Новости 1 час назад
Украина заняла первое место в мире по объемам экспорта контрабандной древесины в страны Евросоюза. Об этом говорится в докладе «Причастные к коррупции», который представила британская неправительственная организация Earthsight, которая занимается проблемами незаконной вырубки лесов.
Авторы исследования с 2016 года изучали нелегальные лесозаготовки на Украине и выяснили, что в Европу из незалежной контрабандой вывозят леса больше, чем из стран Азии, Африки и Латинской Америки — вместе взятых. Только за прошлый год наторговали на миллиард евро. И это, видимо, не предел.
Несмотря на действующий в стране мораторий на вывоз кругляка, темпы нелегальной вырубки постоянно растут. Причем под предлогом так называемой санитарной вырубки под топор попадает лес очень хорошего качества — заповедные участки. А судя по тому, что в это вовлечены в основном государственные компании, все происходит с согласия украинских властей.
Европейский союз все эти нарушения старается просто не замечать. Те же европейские фабрики по производству мебели с удовольствием покупают украинскую контрабандную древесину. Более того, сейчас ЕС требует отменить мораторий на экспорт леса. В обмен обещает предоставить Украине финансовую помощь — 600 млн евро. И ведь согласятся. Не сейчас, так чуть позже, когда дыры в бюджете совсем латать будет нечем.
Хотя украинский лес — это не единственный лакомый кусок для западных партнеров Киева. Всемирный банк пообещал Украине кредит, если будет снят мораторий на распродажу земли. На этом же настаивает и Международный валютный фонд, называя либерализацию рынка сельхозугодий одним из условий очередного транша помощи.
Впрочем, Всемирный банк и МВФ могут столкнуться с сюрпризом. Ведь почти весь украинский чернозем уже скупили западные инвесторы. Почти все агрохолдинги, которые сейчас работают на Украине, принадлежат иностранцам. Как и когда это произошло? Сейчас никто из украинцев и не вспомнит — все проскакали на Майдане. Конечно, может возникнуть и такой вопрос: а как же украинские власти? Так они ради собственной наживы, похоже, готовы продать все. Если что, европейцы прикроют. Интересы-то общие.
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik
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