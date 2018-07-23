Россиян предупредили об опасной инфекции на Украине

Роспотребнадзор предупредил российских путешественников о вспышке кишечной инфекции на Украине . Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В сообщении со ссылкой на данные Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины» говорится, что в Мариуполе было зарегистрировано более 80 случаев заболевания острой кишечной инфекцией в период с 6 по 12 июля. Больше половины заразившихся (60 процентов) — дети.

Эти показатели оказались выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2017 года на 44 процента. Также выяснилось, что 34 процента опрошенных связали заражение инфекцией с купанием в море.

В июне министерство здравоохранения Украины сообщило о том, что купание в 106 украинских водоемах оказалось опасным для здоровья. По данным ведомства, за период с 7 по 14 июня 2018 года было проведено 456 проверок качества морской воды и 1036 проверок речной воды. Из них 106 проб не соответствовали требованиям стандарта на микробное загрязнение.