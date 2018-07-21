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Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке острой кишечной инфекции в Украине
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Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке острой кишечной инфекции в Украине 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила российских туристов о вспышке острой кишечной инфекции на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По информации со ссылкой на Мариупольский городской филиал ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины», в регионе продолжается эпидемиологическое неблагополучие по острым кишечным инфекциям (ОКИ). Более 80 случаев ОКИ зарегистрировано в Мариуполе в период с 6 по 12 июля 2018 г. Это больше, чем на прошлой неделе и выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2017 г. на 44,1%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в структуре заболевших преобладают дети, составившие более 60%. По данным опроса, большинство пострадавших (34,6%) связывают свое заболевание с купанием в море.
«Уже в начале июля лабораторным центром регистрировались нестандартные исследования морской воды по микробиологическим показателям. Отмечено, что в городской черте имеется ряд несанкционированных стоков канализации, которые не устраняются в связи с отсутствием необходимой техники. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — заключили в ведомстве.
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