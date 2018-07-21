Степан Бандера: был ли он украинцем

Степан Бандера — одна из самых неоднозначных фигур в современной истории. Вся его жизнь и деятельность наполнены противоречивыми фактами. Одни считают его национальным героем и борцом за справедливость, другие — фашистом и предателем, способным на зверства. Неоднозначны и сведения о его национальности. Так кем по происхождению был Степан Бандера?

Рожденный в Австро-Венгрии

Степан Бандера родился в галицком селе Старый Угринов, располагавшегося на территории королевства Галиции и Лодомерии, входившего в состав Австро-Венгерской империи. Отец его был греко-католическим священнослужителем. Мать происходила из семьи греко-католического священника. Глава семьи был убежденным украинским националистом и детей воспитывал в этом же духе. В доме у Бандер часто бывали гости — родственники и знакомые, принимавшие активное участие в украинской национальной жизни Галиции. Как потом написал Степан Бандера в автобиографии, детские годы он провел «в доме своих родителей и дедов, вырос в атмосфере украинского патриотизма и живых национально-культурных, политических и общественных интересов. Дома была большая библиотека, часто съезжались активные участники украинской национальной жизни Галичины».

Начиная свою активную деятельность, Бандера позиционировал себя как истинный патриот Украины. Примкнувшие к нему украинцы, разделявшие его взгляды по поводу политического будущего своей страны, были уверены в том, что выступают под началом соотечественника. Для народа Степан Бандера был украинцем по происхождению. Отсюда и знаменитые лозунги, пронизанные неприкрытым нацизмом: «Украина — только для украинцев!», «Равенство только для украинцев!» Националист Бандера стремился как можно скорее захватить власть и стать главой украинского государства. Его целью было продемонстрировать населению свою значимость. Для этого 30 июня 1941 года был создан «Акт возрождения Украинского государства». В документе были отражены стремление к независимости от московской оккупации, сотрудничество с союзной немецкой армией и борьба за свободу и благополучие истинных украинцев: «Пусть живет Украинская суверенная соборная держава! Пусть живет Организация украинских националистов! (запрещенная в РФ организация) Пусть живет предводитель Организации украинских националистов и украинского народа Степан Бандера! Слава Украине!»

Немецкое гражданство

Этот факт широко не известен, однако Степан (Штефан) Бандера всю жизнь прожил с немецким паспортом. Никакого территориального отношения к Украине — ни к петлюровской, ни к довоенной советской — за освобождение которой он якобы яростно боролся, он не имел. Интересен тот факт, что немецкое гражданство сыграло свою определяющую роль в жизни предводителя украинских нацистов. Именно из-за него в 2011 году решение президента Виктора Ющенко о присвоении Баднере звания Героя Украины было признано недействительным. В соответствии с украинским законодательством звание Героя может быть дано исключительно гражданину Украины, а Штефан Бандера от рождения был «европейцем» и умер до появления современной Украины, руководство которой вполне могло бы выдать ему паспорт.

Чистокровный еврей

Как бы ни парадоксально это звучало, но идеолог украинского национализма по своему происхождению был чистокровным евреем. Исследования нидерландского историка Борбалы Обрушански, которая изучала биографию Бандеры три года, говорят, что Штефан Бандера — крещеный еврей, униат. Он происходил из семьи крещеных в униатство евреев (выкрестов). Отец Адриан Бандера — греко-католик из мещанской семьи Мойше и Розалии (в девичестве — Белецкая, по национальности — польская еврейка) Бандер. Мать предводителя украинских националистов Мирослава Глодзинская — тоже польская еврейка. Значение же фамилии Бандера объясняется довольно просто. Современные украинские националисты переводят ее как «знамя», но на идише это означает «притон». Никакого отношения к славянским или украинским фамилиям она не имеет. Это босяцкое прозвище женщины, которая владела борделем. Таких женщин называли на Украине «бандершами». О еврейском происхождения Степана Бандеры говорят и его физические данные: низкий рост, переднеазиатские черты лица, приподнятые крылья носа, сильно утопленная нижняя челюсть, треугольная форма черепа, нижнее веко в форме валика. Сам Бандера всю жизнь тщательно скрывал свою еврейскую национальность, в том числе с помощью звериного, лютого антисемитизма. Это отрицание своего происхождения дорого обошлось его соплеменникам. По данным исследователей, Степан Бандера и его преданные нацисты уничтожили от 850 тысяч до миллиона ни в чем не повинных евреев.