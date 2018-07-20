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В аппарате омбудсмена ДНР сообщили о погибших за неделю из-за обстрелов
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Максакова в короткой юбке вызвала фурор

В аппарате омбудсмена ДНР сообщили о погибших за неделю из-за обстрелов 

РИА Новости 19 часов назад
ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Три человека погибли, пятеро ранены из-за обстрелов в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю, сообщили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.
"С 13 по 19 июля на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек, из которых четыре военнослужащих республики, одна гражданская женщина… Погибли трое военнослужащих республики", — говорится в сообщении аппарата омбудсмена ДНР.
По данным ведомства, всего с начала года в ДНР погибли 94 человека, пострадали почти 200.
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