В аппарате омбудсмена ДНР сообщили о погибших за неделю из-за обстрелов

ДОНЕЦК , 20 июл — РИА Новости . Три человека погибли, пятеро ранены из-за обстрелов в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю, сообщили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.

"С 13 по 19 июля на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек, из которых четыре военнослужащих республики, одна гражданская женщина… Погибли трое военнослужащих республики", — говорится в сообщении аппарата омбудсмена ДНР.

По данным ведомства, всего с начала года в ДНР погибли 94 человека, пострадали почти 200.