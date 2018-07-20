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Максим Шевченко выступил за освобождение Олега Сенцова
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Максим Шевченко выступил за освобождение Олега Сенцова 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Кандидат в губернаторы Владимирской области от КПРФ, журналист Максим Шевченко заявил в интервью Дмитрию Быкову о том, что необходимо помиловать Олега Сенцова, который держит голодовку свыше двух месяцев. Текст опубликован в газете «Собеседник».
«Мы требуем освобождения всех политзаключенных, за обмен Сенцова на политзаключенных Украины, за взаимодействие омбудсменов, которое сегодня сорвано», — сказал Шевченко.
Олег Сенцов осужден в России по обвинению в терроризме на 20 лет лишения свободы. 14 мая 2018 года, находясь в колонии «Белый медведь», Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключённых, находящихся в заключении в России, при этом он не требует собственного освобождения. 16 мая об этом сообщил СМИ адвокат Дмитрий Динзе. До этого Сенцов готовился к проведению голодовки около полутора месяцев, отказавшись от продуктовых передач и употребляя минимальное количество еды. После объявления он был переведён в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует медик.
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