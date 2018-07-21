На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света

«Долго же они пили»: в Сети высмеяли предложение украинского эксперта «отрезать» Крым от газа и света

Украинский эксперт не учел тот факт, что Крым уже в течение нескольких лет получает газ и электричество с материковой России

Украинский эксперт Олег Жданов предложил устроить «полную блокаду» Крыму. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Zik.

По словам Жданова, Россия в настоящее время «владеет и контролирует» Азовское море.

«А может, выключить газ и свет в Крыму? Если блокада, то блокада до конца. Если мы отрезаем Крым, то давайте отрезать полностью. Что ж мы в игры играемся?», — цитирует его заявление портал «ПолитНавигатор».

Однако Жданов не учел тот факт, что Крым уже в течение нескольких лет получает газ и электричество с материковой России.

Кроме того, украинский эксперт отметил, что впечатлен развитием военной инфраструктуры на полуострове.

Пользователи Сети иронично отреагировали на предложение Жданова.

«Долго же они пили», — отметили комментаторы.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного там в 2014 году референдума, по итогам которого большая часть жителей высказалась за воссоединение с РФ.