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В Ростове старейшая беженка из Украины получила гражданство РФ
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В Ростове старейшая беженка из Украины получила гражданство РФ 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Проживающая в Ростовской области 94-летняя беженка из Украины Раиса Шувар получила паспорт гражданина России. Теперь администрацией Белокалитвинского района ей будет оказано содействие в оформлении пенсии.
Пожилая женщина приехала на Дон из Луганска еще в июле 2014 года. Несколько лет она проживала в различных пунктах временного размещения без документов. Большинство бумаг были потеряны, так как на территории Донбасса начались боевые действия. Престарелую женщину разместили в благотворительном приюте Белокалитвинского района.
Долгое время органы опеки пытались получить из Украины документы для оформления юридического статуса пенсионерки, но их запросы игнорировались. Вопрос удалось решить только после того, как на проблему беженцев Донбасса обратил внимание президент России, который поручил компетентным органам решить проблемы беженцев из Украины.
— Раиса Шувар обеспечена всем необходимым: питанием, одеждой и обувью, а также получала необходимую медицинскую помощь, — заявил заместитель губернатора региона Сергей Бондарев.
Кстати
Начиная с 2014 года более 12 тысяч беженцев из Донбасса, проживающих в Ростовской области, получили российское гражданство, более 13 тысяч человек — оформили вид на жительство, а свыше 10 тысяч человек трудоустроены. В другие субъекты России для трудоустройства при содействии органов службы занятости Ростовской области выехали 1485 человек.
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