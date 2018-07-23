Шаргунов рассказал, что 95-летняя беженка из Луганска всё-таки получила российский паспорт 

Депутат Государственной Думы, главный редактор «Свободной прессы» писатель Сергей Шаргунов на своей странице в Фейсбук сообщил, что 95-летней беженке из Луганска Раисе Александровне Шувар, которая долгое время не могла получить российское гражданство, всё-таки был выдан паспорт Российской Федерации.
«Администрация Белокалитвинского района Ростовской области окажет ей содействие в оформлении пенсии. Радуюсь! Но как быть остальным нашим людям, которые из последних сил бредут по бесконечной пустыне равнодушия?», — написал он.
Подробнее об истории этой женщины модно прочитать в статье Сергея Шаргунова «Чужая».
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