Ещё
Азаров: Нас все меньше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азаров: Нас все меньше 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: Украина.ру
По данным миграционной службы России, в 2017 г. и в I квартале 2018 г. более 106 тыс. граждан Украины официально отказались от украинского гражданства и получили паспорта граждан России.
Всего за год с небольшим нас только по этой причине стало на 106 тыс. меньше, это население нашего среднего города.
Также, по данным этой службы, в России сейчас находятся более 2 млн граждан Украины. По некоторым другим источникам, от 3,5 до 4 млн человек.
Ежегодно только за счет разницы между смертностью и рождаемостью население Украины сокращается примерно на 250 тыс. человек, а это уже население областного центра.
Американское ЦРУ оценило в своем отчете ситуацию со смертностью как катастрофическую, что не мешает американцам поддерживать Супрун на посту министра похоронных дел, а ведь именно благодаря ее стараниям нас становится все меньше и меньше.
Был один период в 2010-2013 гг., когда нам удалось сократить смертность и повысить уровень рождаемости. Эта «дельта» уменьшилась на 50 тыс. человек в год, но после госпереворота за эти годы она резко поползла вверх. Но Вы об этом не узнаете в киевских СМИ.
Украина — абсолютный лидер по депопуляции населения в мире.
Украина.ру: последние новости
Киев отдал войскам приказ готовиться к десантированию на границу с РФ Сбылась мечта идиота: Почему Порошенко будет нагнетать Смертный приговор: Верховный суд ДНР покарал бандитов, похищавших и убивавших людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Москва должна нам $12 млрд»385
Фото кабинета Медведева удивило россиян179
Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке32
Пьяные бойцы ВСУ наехали на свои мины в ДНР23
«Газпрому» перекрывают трубу799
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение