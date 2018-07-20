Азаров: Нас все меньше

По данным миграционной службы России, в 2017 г. и в I квартале 2018 г. более 106 тыс. граждан Украины официально отказались от украинского гражданства и получили паспорта граждан России

Всего за год с небольшим нас только по этой причине стало на 106 тыс. меньше, это население нашего среднего города.

Также, по данным этой службы, в России сейчас находятся более 2 млн граждан Украины. По некоторым другим источникам, от 3,5 до 4 млн человек.

Ежегодно только за счет разницы между смертностью и рождаемостью население Украины сокращается примерно на 250 тыс. человек, а это уже население областного центра.

Американское ЦРУ оценило в своем отчете ситуацию со смертностью как катастрофическую, что не мешает американцам поддерживать Супрун на посту министра похоронных дел, а ведь именно благодаря ее стараниям нас становится все меньше и меньше.

Был один период в 2010-2013 гг., когда нам удалось сократить смертность и повысить уровень рождаемости. Эта «дельта» уменьшилась на 50 тыс. человек в год, но после госпереворота за эти годы она резко поползла вверх. Но Вы об этом не узнаете в киевских СМИ.

Украина — абсолютный лидер по депопуляции населения в мире.