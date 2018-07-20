Ещё
Моряки сейнера «Норд» не могут вернуться домой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Моряки сейнера «Норд» не могут вернуться домой 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Моряки крымского сейнера «Норд», которые были взяты в плен украинскими пограничниками». Об этом заявила представитель компании-судовладельца Анна Шевелёва. Она рассказала, что россияне чувствуют себя неплохо, но мечтают вернуться в Керчь.
КИА пишет, что Москва будет добиваться получения от официального Киева документов по всем инцидентам, связанным с моряками, чтобы иметь полные права для выезда членов экипажа сейнера с территории Украины.
Напомним, рыболовецкое судно «Норд» было задержано еще 5 марта в нейтральных водах Азовского моря. На борту находятся 10 членов экипажа, все они имеют российское гражданство. Украина требует принять украинское.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Порошенко заявил о планах России напасть на Мариуполь «Ликвидируем за час». Клинцевич о минировании Азовского моря Украиной Старейшая беженка из Луганска получила российский паспорт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Москва должна нам $12 млрд»385
Фото кабинета Медведева удивило россиян179
Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке32
Пьяные бойцы ВСУ наехали на свои мины в ДНР23
«Газпрому» перекрывают трубу799
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение