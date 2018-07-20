Моряки сейнера «Норд» не могут вернуться домой

Моряки крымского сейнера «Норд», которые были взяты в плен украинскими пограничниками». Об этом заявила представитель компании-судовладельца Анна Шевелёва . Она рассказала, что россияне чувствуют себя неплохо, но мечтают вернуться в Керчь

КИА пишет, что Москва будет добиваться получения от официального Киева документов по всем инцидентам, связанным с моряками, чтобы иметь полные права для выезда членов экипажа сейнера с территории Украины

Напомним, рыболовецкое судно «Норд» было задержано еще 5 марта в нейтральных водах Азовского моря. На борту находятся 10 членов экипажа, все они имеют российское гражданство. Украина требует принять украинское.