Прилепин: Наша прогрессивная общественность уже стесняется поддерживать Украину

Писатель Захар Прилепин отметил, что Украина сделала многое, чтобы втоптать репутацию Майдана в грязь, поэтому «резиновые двойные стандарты наших либералов на это не натягиваются».

В качестве примера Прилепин привел в Facebook забавный момент в истории с Ксенией Собчак

«Когда я напомнил ей про фото с Красовским под портретом Бандеры, она тут же сообщила, что она была на Украине как журналистка, а портрет Бандеры случайно попал в кадр. Это все, конечно, лукавство (портрет Сталина никогда не попадет случайно в кадр на фото Ксении Собчак; Антоша и Ксения «шутили», и вообще дерзили тупой ватной публике этим снимком)», — считает Прилепин.

Однако главное, по его словам, в том, что российская прогрессивная общественность уже стесняется поддерживать Украину:

«Нет, они, конечно, презирают уродливую Россию , как презирали, и ненавидят Донбасс всем существом, как и ненавидели, но при всем при этом Украина сделала уже столько всего для того, чтоб втоптать репутацию Майдана и революции гидности (достоинства, прим ВЗГЛЯД) в грязь, что даже, казалось бы, резиновые двойные стандарты наших либералов на это не натягиваются. Со временем они все скажут, что были там проездом», — отметил писатель.

Он отметил, что сегодня крайне сложно найти человека в России, озабоченного своей репутацией, который скажет, что Яценюк — честный политик, Украину ждет великое будущее, а воины ВСУ воюют против фашистов.

«Спасибо, Киев. Спасибо, Петр Алексеевич. Спасибо, АТО, Азов , Айдар, Айдер, Аркадий. Вы поработали. Вы даже наших прожженных циников заставили стесняться вас», — подытожил Прилепин.

Ранее Прилепин ответил на вопрос Собчак об убийстве людей.