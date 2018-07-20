Украина запретила ввоз из России книги о семейных отношениях

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости . Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз книги российского автора Павла Зыгмантовича, посвященной семейным отношениям, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Госкомтелерадио отказал ООО «Дресс Шоу» в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги по психологии московского издательства «АСТ», в которой сотрудники управления разведки вооруженных сил РФ рекламируют другую книгу о «русском боевом НЛП» (нейролингвистическое программирование)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, «скрытая реклама» содержится в книге Зыгмантовича «Психология навылет. М+Ж. Шесть секретов счастливых отношений от самого категорического психолога в мире». Импортер намеревался ввезти на Украину 5 тысяч экземпляров книги.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Механизм доступа на украинский рынок печатной продукции касается книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из «временно-оккупированной территории». Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.