Порошенко социально защитил избранных

Об этом Порошенко написал в Facebook.

Украина поддерживает героев Революции Достоинства и воинов, защищающих нас от российской агрессии. Подписал закон Украины «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины в отношении социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц», которым усилена социальная защита участников АТО, Революции Достоинства и их семей», — заявил Порошенко.

Он также отметил, что закон определяет и распространяет льготы и гарантии пострадавших активистов Майдана, а также совершенствует законодательство в отношении статуса рабочих, принимавших участие в АТО, и нормирует порядок экспертизы для детей с ивалидностью.