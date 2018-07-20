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Порошенко социально защитил избранных
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Порошенко социально защитил избранных 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом Порошенко написал в Facebook.
«Украина поддерживает героев Революции Достоинства и воинов, защищающих нас от российской агрессии. Подписал закон Украины «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины в отношении социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц», которым усилена социальная защита участников АТО, Революции Достоинства и их семей», — заявил Порошенко.
Он также отметил, что закон определяет и распространяет льготы и гарантии пострадавших активистов Майдана, а также совершенствует законодательство в отношении статуса рабочих, принимавших участие в АТО, и нормирует порядок экспертизы для детей с ивалидностью.
Данный закон Верховная Рада приняла 22 мая. За него проголосовало минимально необходимое количество народных депутатов — 226 человек.
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