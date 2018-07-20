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Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты участников «майдана»
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Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты участников «майдана» 

RT на русском 2 часа назад
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты участников «майдана». Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
«Закон направлен на усиление социальной защищённости участников антитеррористической операции, участников революции достоинства и членов семей погибших из числа таких лиц», — говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что в том числе будут внесены изменения касательно назначения льгот и других социальных гарантий для пострадавших участников «майдана».
В ноябре 2017 года Порошенко подписал закон, приравнивающий пострадавших на «майдане» к участникам боевых действий.
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