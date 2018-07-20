Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты участников «майдана»

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты участников «майдана». Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

«Закон направлен на усиление социальной защищённости участников антитеррористической операции, участников революции достоинства и членов семей погибших из числа таких лиц», — говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что в том числе будут внесены изменения касательно назначения льгот и других социальных гарантий для пострадавших участников «майдана».

В ноябре 2017 года Порошенко подписал закон, приравнивающий пострадавших на «майдане» к участникам боевых действий.