«Барин уехал»: Киев покидает американский куратор НАБУ

«Самое горячее «прощай» и поздравления от «еврооптимистов» заместителю начальника Миссии Джорджу Кенту и г-же Велиде Кент, которые уезжают из Украины, чтобы получить новую должность заместителя помощника госсекретаря в Государственном департаменте в Вашингтоне», — указал Рябчин.

Также фотографии с Кентом разместила другой народный депутат Светлана Залищук

«Очень хочется поздравить Джорджа Кента с повышением — он теперь в Госдепе будет отвечать за 7 стран Восточной Европы и Кавказа. В том числе за Украину. Жаль прощаться с ним и его очаровательной женой Велид. На память подарили ему напечатанный в Голосе Украины закон об антикоррупционном суде», — указала Залищук.