Ещё
«Барин уехал»: Киев покидает американский куратор НАБУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Барин уехал»: Киев покидает американский куратор НАБУ 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом написал народный депутат Украины Алексей Рябчин в Facebook.
«Самое горячее «прощай» и поздравления от «еврооптимистов» заместителю начальника Миссии Джорджу Кенту и г-же Велиде Кент, которые уезжают из Украины, чтобы получить новую должность заместителя помощника госсекретаря в Государственном департаменте в Вашингтоне», — указал Рябчин.
Также фотографии с Кентом разместила другой народный депутат Светлана Залищук.
«Очень хочется поздравить Джорджа Кента с повышением — он теперь в Госдепе будет отвечать за 7 стран Восточной Европы и Кавказа. В том числе за Украину. Жаль прощаться с ним и его очаровательной женой Велид. На память подарили ему напечатанный в Голосе Украины закон об антикоррупционном суде», — указала Залищук.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Кент — куратор НАБУ и других антикоррупционных органов со стороны США. Как передавало издание «Страна» со ссылкой на источники в Верховной Раде именно он порекомендовал аудитора для ведомства — Роберта Сторча.
Украина.ру: последние новости
Киев отдал войскам приказ готовиться к десантированию на границу с РФ Сбылась мечта идиота: Почему Порошенко будет нагнетать Как на Украине восприняли идею референдума для Донбасса
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста934
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных22
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры110
Умерла Мария Спивак13
Фото кабинета Медведева удивило россиян115
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение