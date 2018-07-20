В ОБСЕ заявили о присутствии ВСУ на участке отвода сил в Донбассе

ЛУГАНСК , 20 июл — РИА Новости . Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали присутствие украинских военнослужащих на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе миссии.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла о нарушении со стороны украинских силовиков границ участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.

"Семнадцатого июля наблюдатели видели грузовик с военными номерными знаками и тремя людьми в форме военного типа на борту, который двигался от блокпоста вооруженных сил Украины на северном краю участка разведения на сам участок разведения (район населенного пункта Золотое. — Прим. ред.)", — сообщили в пресс-службе, ссылаясь на отчет наблюдателей.

В пресс-службе уточнили, что также 17 июля беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал трех вооруженных мужчин в камуфляжной одежде, которые двигались в пределах участка разведения в районе Золотого.