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ЛНР заявила о 15 нарушениях перемирия с украинской стороны
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ЛНР заявила о 15 нарушениях перемирия с украинской стороны 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 130 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.
"За минувшую неделю украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 130 снарядов, мин и гранат", — заявил Филипоненко на брифинге.
Он добавил, что украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе восьми населенных пунктов. По данным Народной милиции, огонь велся из гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела", — отметил представитель оборонного ведомства республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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