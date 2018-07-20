Порошенко: Веры не будет, будет война

При этом в вопросах духовности Порошенко почти откровенно сравнивает себя с князем Владимиром Великим.

Но с третьим пунктом уже сейчас проявилась большая проблема. Порошенко планировал к 28 июля, 1030-й годовщине крещения Киевской Руси, получить от Константинопольского патриархата Томос (решение) об автокефалии. Это стало бы мощной имиджевой победой на фоне бесконечных провалов в экономике и внешней и внутренней политике. Это открывало путь к созданию украинской поместной церкви. И давало инициатору процесса, Порошенко, мощный импульс в предстоящей избирательной кампании.

Но не свершилось. На минувшей неделе состоялось финальное перед годовщиной Крещения Руси заседание Синода Константинопольской православной церкви и «украинский вопрос» там не рассматривали.

Следующее заседание намечено на конец лета. При этом никто не гарантирует, что и на нем будет рассмотриваться вопрос Томоса для Украины . Тема «веры» оказалась фактически «подвешена».

Автокефалия для Украины — вопрос вселенского масштаба

Впрочем, сторонники так называемого «киевского патриархата» не теряют надежды на получение Томоса, уповая на США . Как пишут СМИ, на Вселенский патриархат активно давят политически.

Так, весной 2018 года в резиденцию патриарха Варфоломея прилетал посол Государственного департамента США по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбек. Одной из тем его встречи с Варфоломеем была как раз возможная украинская автокефалия.

Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург

С надеждой украинских властей на Томос эксперты связывают и недавний вывоз из Украины турецких оппозиционеров, чего очень хотел президент Турции Эрдоган. Подобная «акция» не могла пройти без санкции Порошенко, а взамен глава Украины наверняка просил турецкого коллегу посодействовать, повлиять на Варфоломея (гражданина Турции) в этом вопросе. Но и Эрдоган понимает, что его помощь Порошенко обострит отношения с Россией , чего президент Турции явно не хочет.

Так предоставление автокефалии Украине превращается в сложный вопрос международного масштаба.

Портрет раскольника

Абсолютное большинство мировых православных церквей — против Томоса для официального Киева, рассказал в комментарии изданию Украина.ру политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Фактически, эту идею поддерживает только греческая диаспора в США, которая и является спонсором Фанара (района в Стамбуле , где находится Константинопольский патриархат).

«Плюс Константинополь категорически не готов сотрудничать ни в какой форме с господином Денисенко (так называемый патриарх Филарет, глава «киевского патриархата» — Прим. Ред.). Это условие, что этот человек, который расколол церковь, который предан анафеме, вообще не может быть участником в этом деле. Но «киевский патриархат» выполняет функцию государственной церкви, поддерживая любые инициативы власти, в том числе которые имеют антихристианский характер… Известны его (Филарета) высказывания, что Гитлер был послан, чтобы вернуть людей к Богу, война на Донбассе идет потому, что люди на Донбассе должны искупить свои грехи, и это им наказание за грех сепаратизма», — перечислил Белашко.

Филарет — изгой в православном мире, подчеркнул политолог, и Порошенко хочет с этим изгоем создавать какую-то поместную церковь.

Петр и Марина Порошенко Филарет

«Фактически «киевский патриархат» — это радикальная секта, лидерского типа. Ну а, поскольку, собственно, Филарет уже преклонного возраста и рано или поздно оставит этот пост, непонятно вообще, что будет дальше, кто возглавит эту организацию, какая там будет борьба за власть. Очевидно, что если сменится политический режим, эта организация утратит свою поддержку и свою преференцию в обществе», — прогнозирует эксперт, добавляя, что захватывать храмы «киевский патриархат» может только при поддержке власти. Что он, собственно, регулярно и пытается делать.

Расчет на тех, кто верит

В то же время, по мнению Белашко, даже неполучение Томоса не станет имиджевой катастрофой для Порошенко.

«Это важный аргумент в каких-то богословских спорах, а чтобы рассказать по телевизору… Вы знаете, что рассказывают по украинскому телевидению? Чемпионата (мира по футболу — Прим. Ред.) не было, (Крымского) моста нет и газопровода («Северного потока — 2») не будет. Не дали Томос сейчас — дадут его весной, не дадут весной, будут рассказывать, что дадут осенью и так дальше. Есть люди, которые поддаются на эти манипуляции, которым можно рассказывать все, что угодно», — констатировал эксперт.

Но хочется верить, что процент этих людей — все меньше. Украинцы уже не верят сказкам властей о скором вступлении в НАТО Евросоюз , вездесущих «агентах Кремля», приносящих все беды, и сказкам, что «весь мир за нас».

Но у Порошенко просто нет другой пластинки. Придумать и продвинуть что-то новое в его администрации просто не успеют, до выборов осталось 8 месяцев, а похвастаться — нечем. Но, в крайнем случае, выборов может и не быть — не зря же пограничные войска готовятся взять под контроль границу с Россией в Донбассе. Сделать это можно, только подавив регион силой. Значит, в администрации президента рассматривают и такой вариант — большой войны для сохранения своей власти.

Вот и получается, что пообещав электорату сохранение языка (то есть запрет на «хождение» языков меньшинств), Порошенко не смог сдержать своего обещания. Во всяком случае, Евросоюз и его институты требуют от Украины отмены скандальной статьи, запрещающей преподавания на других (неукраинских) языках.

Не вышло и с «верой» — Томаса нет и, скорее всего, не будет. А защита украинской земли по версии Порошенко несет стране и народу очередной виток гражданской войны.