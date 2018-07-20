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Чечило: Украинские мигранты обеспечили стране экономическое чудо
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Чечило: Украинские мигранты обеспечили стране экономическое чудо 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
В Украине маленькое экономическое чудо.
Стабильная гривна, рост ВВП около 3%. Реальная заработная плата в 2018 году уже выросла на 11,8%, минимальная — на 16,3%. Достойные показатели. И в связи с ними у меня две новости. Одна, как водится, хорошая. Вторая — плохая.
Хорошая — к этому всему не имеет никакого отношения нынешняя власть. Причина — благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и экспорт рабочей силы. Попросту говоря — деньги заробитчан. В этом году они даже по официальным данным ввезут в страну около $11 млрд Это больше чем все иностранные инвестиции и транши МВФ вместе взятые. В стране поток валюты такой, что власть не знает что с ним делать — план по девальвации выполнить не получается, бюджет (рассчитанный на более дешевую гривну) трещит по швам.
Плохая — это не продлится долго. Государство-сутенер никому не нужно. Люди массово вывозят семьи, и им уже не нужно будет заводить сюда доллары, чтобы кормить чиновников, ментов и коммунальных монополистов. Впрочем, это тоже хорошая новость. Хотя бы часть украинцев начнут, наконец, жить, а не выживать.
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