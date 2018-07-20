«А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли»

«А лисички взяли спички». В Киеве предложили заминировать Азовское море

Украинский вице-адмирал придумал, как спасти свою страну от надуманной угрозы российского нападения. Только его план по минированию Азовского моря создает новые угрозы уже для украинского флота. А может, было бы проще это море просто вычерпать?

Азовское море нужно заминировать, уверен бывший (к счастью) командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук . Говорит, "взрывные и неразрывные ограждения" помогут спастись от высадки российского десанта.

И сам сценарий более чем странный, и меры, которые предлагает военный, мягко говоря, неординарные. Хотя бы потому, что в Азовском море бывают и украинские корабли — неужели их тоже не жалко?

Оказалось, жалко. Поэтому Гайдук предлагает проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов. Вот это пойдет на пользу украинской навигации и, как следствие, торговле — каждая отправка грузов будет снаряжаться как серьезнейшая миссия, что требует больших затрат и несет большие риски.

Но вариант, что мину, установленную в морской грунт, может куда-то унести, он, наверное, не рассматривает. Не говоря уже о том, что уничтожение российских кораблей и убийство их экипажей не кажутся вице-адмиралу чудовищным преступлением — он видит это вообще как единственный вариант сосуществования с соседом.

А что дальше? После минирования моря предложат отравить воздух над Россией

Хотя зачем вообще такие сложности? Людям, предки которых, как они утверждают, "выкопали" Черное море, должно быть по силам закопать какое-то Азовское. Ну или, как Киеву уже предложили в Крыму , попросту вычерпать его. Нет моря — нет проблем, и неоткуда ждать мифические российские подлодки, которые якобы подбираются к Украине в надежде ею завладеть.

Хорошо все-таки, что командующий — бывший. Нынешнее военное руководство Украины тоже, конечно, удивляет своими смелыми идеями, но если бы у руля были такие люди, как Сергей Гайдук, украинской армии нельзя было бы доверять даже рогатки — от греха подальше.