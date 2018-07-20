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Лоза прокомментировал отказ «Квартета И» от гастролей в Крыму
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Лоза прокомментировал отказ «Квартета И» от гастролей в Крыму 

360tv.ru 5 часов назад
Российский певец и композитор Юрий Лоза поддержал отказ актеров театра «Квартет И», в частности Ростислава Хаита от гастрольного турне по республике Крым. Об этом сообщила «Свободная пресса».
«Это нормальная позиция прагматичного человека в сложившихся обстоятельствах», — пояснил Лоза. Он напомнил, что у Хаита украинское гражданство, а его мать живет в Одессе. Кроме того, ее коллеге по цеху Ноне Гришаевой закрыт въезд на территорию Украины.
18 июля Ростислав Хаит заявил, что он и его коллеги по театру не поедут на гастроли в Крым из-за опасений попасть в список тех, кому запретят въезд на Украину.
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