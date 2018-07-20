На сало уже не хватит: на чем экономят украинцы

На сало уже не хватит: как обеднели украинцы и на чем экономят

Всемирный банк констатировал шокирующую украинскую реальность. Экономический кризис, который начался в 2014 году в Украине , привел к тому, что уровень бедности в стране увеличился на 67%! «Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%. В Украине самый большой в Европе запас плодородной земли. Выгодно и ее географическое положение — на перекрестке Европы и Азии. Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет», — подчеркнули во Всемирном банке.

Молдовы Кроме того, директор по вопросам Украины, Беларуси Сату Кахконен отметила, что в нашу страну было вложено намного больше денег, нежели в другие.

«Всего $5,5 млрд, причем половина средств — $2,5 млрд — в различные инвестиционные проекты, плюс $2 млрд — на поддержку региональных бюджетов для проведения реформ, еще $500 млн — на поставку газа. К сожалению, не все эти деньги использованы в полном объеме, и мы ждем решений от правительства Украины», — возмущена Кахконен.

На чем экономят

Как поясняет экономист Андрей Новак , критерий, по которому определяется черта бедности, — это 5 долларов в США на одного человека в сутки. В украинской нацвалюте это 130 грн в день, или же 4358 грн в месяц на человека.

«Наши пенсионеры, да и 50% населения, такими доходами похвастаться не могут. Так что ничего удивительного в этих цифрах нет», — говорит он «Вестям».

«Вести» проанализировали, что могут позволить себе украинцы сейчас, а что могли в докризисном 2013-м, с которым сравнивает Всемирный банк. Выяснилось, что ситуация не совсем однозначна: например, на среднюю зарплату тогда можно было купить меньше картофеля и гречки, правда, с мясом, хлебом, проездом ситуация в корне противоположная (см. инфографику). Например, сала среднестатистический украинец может позволить себе в 2,2 раза меньше, курятины — в 1,7 раза.

И это притом, что мы не учитывали самую увеличившуюся за эти годы статью расходов — коммунальные платежи. Если в среднем за двухкомнатную квартиру в столице семья платила 400 грн в месяц, то сейчас — 2500 грн. Если вычесть эти траты, фактически ничего не остается.

«Остро стоит вопрос: от чего украинцы должны отказаться, с учетом того что все деньги уходят на продукты, ЖКХ, проезд и услуги мобильных операторов. Последние два месяца на 10% подорожали дешевые крупы — ячневая, перловая, пшеничная. Это свидетельствует о том, что население переходит на более дешевые продукты», — говорит «Вестям» глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его данным, украинцы чаще отказываются от мяса, отдавая предпочтение яйцам, цена на которые еще не так выросла. Кроме того, резко снизилось потребление рыбы, морепродуктов, фруктов.

О том, что уровень бедности растет, свидетельствуют, по мнению экспертов, еще два фактора: рост кредитования и популярность секонд-хендов. О последнем заявляли социологи из компании Research & Branding Group, проводя в конце прошлого года исследование — на чем экономят украинцы. По их данным, большинство наших граждан продолжают урезать траты на одежду (56%) и еду (50%).

Что касается кредитования, то, согласно данным НБУ, в 2017 году его объем вырос на 40%. Некоторые аналитики связывают такую тенденцию с долгосрочным снижением доходов граждан и отсутствием у многих из них сбережений на «черный день». Кроме того, как рассказал «Вестям» советник президента Ассоциации банков Украины Алексей Кущ, существенный рост сейчас показывает только розничное кредитование.

«В частности, это овердрафты на зарплатные банковские карточки, кредиты на покупку бытовой техники и потребительские кредиты», — отмечает Кущ.

Не учли конверты

Ничего удивительного в том, что в Украине появилось больше бедных — нет, считает Новак, объясняя это так:

«Первое — в стране за эти годы произошла глубокая девальвация гривни. Второе — ликвидировали десятки банков с вкладами украинцев. Уже эти факторы привели к резкому обеднению населения».

Дорошенко согласен с этим: «По сути, мы стали жить втрое хуже, если считать девальвацию гривни. 25% — это очень большая цифра для страны. В развитых странах уровень бедности составляет несколько процентов. В Китае ситуация гораздо лучше, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем у нас. По минимальному прожиточному минимуму, который дает ООН, мы на уровне беднейших азиатских стран и государств Экваториальной Африки».

Впрочем, есть мнение, что эксперты не совсем корректны. Экономист Александр Охрименко уверен, что Всемирный банк не учитывал тот факт, что в стране весьма распространены зарплаты в конвертах, оформление по договору, фриланс… Словом, по документам — человек бедный, а на самом деле его доходы намного превышают среднестатистические.

«У нас по сей день существуют серые схемы заработка. Человека устраивают на работу на ставку 0,25, а на самом деле он работает полный рабочий день, на полную ставку, а разницу ему выплачивают в конверте. При этом, какая сумма идет наличкой, никто не знает. Поэтому нельзя сказать, что 25% у нас в стране бедных. Есть большая прослойка среднего класса, заработки которого даже больше минимальной зарплаты по Украине», — полагает он.

Завотделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько также оптимистично смотрит на вещи.

«В динамике, если в 2014 году уровень бедности поднялся всего на несколько пунктов, то в 2015-м увеличился до 58%, практически в два раза — это был самый высокий уровень бедности. В 2016 году снизился на пару пунктов — до 56%, в 2017-м идет снижение уже до 42%», — подчеркивает Людмила Черенько.

Она говорит, что в Украине свои оценки уровня бедности:

«Мы оцениваем бедность еще и по потребительской корзине, по нашим ценам и прожиточному минимуму. Это показатель с учетом наших реалий — наших цен и минимальных доходов, в отличие от Всемирного банка».

Сколько нужно для счастья

Любопытно, что буквально на днях свои цифры по бедности обнародовал Госстат. Их опрос свидетельствует о том, что постоянно отказывали в необходимом (кроме питания) 38% украинских семейств, около 5% семей признались, что не смогли обеспечить даже полноценное питание. В то же время чуть более половины опрошенных семей (57%) оценили уровень своих доходов как достаточный.

«Уверен, что формулировка в вопросе была другая — достаточно ли вам средств для того уровня жизни, который вы ведете. Потому что все опросы международных компаний показывают, что людям катастрофически не хватает денег. По уровню счастья Украина оказалась на 138-м месте из 156 стран, между Суданом и Того», — отметил Дорошенко.

Украинцам, по данным Госстата, чтобы не чувствовать себя бедными, в месяц достаточно иметь доход в размере 4000-5000 грн (16%). 3% были согласны зарабатывать в месяц 2000-3000 грн, остальным же для счастья нужно 9000-10 000 грн. Впрочем, оптимальный доход для среднего класса в Украине, по мнению опрошенных, должен составлять от 18 000 до 22 000 грн в месяц.

«Госстат сам себе противоречит, — считает Новак. — Они рассчитали показатели средней зарплаты 8725 грн и тут же опубликовали данные опроса, в котором украинцы признаются, что мечтают зарабатывать хотя бы 5000 грн. Это реальное положение вещей, потому что в регионах можно по пальцам пересчитать людей, кто зарабатывает 10 000 грн и более».

Проезд в Киеве — один из самых дорогих в Восточной Европе

В Киеве не утихают страсти по поводу повышения тарифов на проезд до 8 грн в метро и наземном транспорте. Если посчитать соотношение минимальной зарплаты и стоимости проезда, то в столице Украины он теперь один из самых дорогих в Восточной Европе.

Минимальная зарплата — 12 200 крон (14 385 грн). Проезд — 450 поездок (1 поездка стоит 32 кроны — 32 грн).

Минимальная зарплата — 2100 злотых (14 987 грн). Проезд — 483 поездки (1 поездка стоит 4,4 злотых — 31 грн).

Минимальная зарплата — 14 480 форинтов (13 743 грн). Проезд — 416 поездок (1 поездка стоит 350 форинтов — 33 грн).

Киев

Минимальная зарплата — 3723 грн. Проезд — 465 поездок (1 поездка — 8 грн).

Вести.ua, Украина