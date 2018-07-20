Олеся Бацман: Украинские депутаты заслужили премию Дарвина за самую нелепую смерть

Об этом главный редактор издания «Гордон» журналистка Олеся Бацман заявила в интервью на канале NewsOne.

«Реальное достижение двух революций в Украине 2005 и 2013-14 годов, которые зафиксировались и мы их реально получили — это свобода слова. И общество должно удержать хотя бы это достижение» — сказала журналистка.

По ее словам, власть всячески пытается ограничить свободу слова: это и последние попытки досудебного закрытия сайтов и ограничение перемещения журналистов в стенах Верховной Рады

«Чем больше я смотрю на наших парламентариев, тем больше мне хочется выдвинуть их на премию Дарвина за самую нелепую смерть. По-моему они делают все для того, чтобы совершить политическое самоубийство», — резюмировала Бацман.