Вагончик тронется: Украина вступает в борьбу с плацкартными местами

По словам Омеляна, он лично мечтает о том, чтобы в Украине навсегда исчезло такое явление, как плацкартный вагон.

«Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление, вообще исчез на Украине. Учитывая, насколько быстро реформируется "Укрзализныця " , это еще, пожалуй, займет пять-десять лет», — заявил глава Мининфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Омелян прокатился в плацкарте и ужаснулся.