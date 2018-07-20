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Вагончик тронется: Украина вступает в борьбу с плацкартными местами
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Вагончик тронется: Украина вступает в борьбу с плацкартными местами 

Украина.ру 6 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью телеканалу «Прямой».
По словам Омеляна, он лично мечтает о том, чтобы в Украине навсегда исчезло такое явление, как плацкартный вагон.
«Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление, вообще исчез на Украине. Учитывая, насколько быстро реформируется "Укрзализныця ", это еще, пожалуй, займет пять-десять лет», — заявил глава Мининфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Омелян прокатился в плацкарте и ужаснулся.
«Из минусов — влажное бельё и невыносимая духота в начале путешествия… Жаль, что истории, как мы будем подавать на перрон охлаждённые вагоны летом и тёплые — зимой, так и остались сказками. К сожалению, на вокзалах до сих пор беспорядок, который напоминает скорее Шанхай, а не Европу или хотя бы Польшу», — заявлял он.
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