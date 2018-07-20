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Жданов: украинские дзюдоисты не получат призовых за бронзу ЧЕ в Екатеринбурге
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Жданов: украинские дзюдоисты не получат призовых за бронзу ЧЕ в Екатеринбурге 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинские дзюдоисты не получат призовых за бронзовые награды чемпионата Европы среди смешанных команд, который прошёл в Екатеринбурге. «Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счёт отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта, как и раньше, не финансировало и не собирается финансировать подобные вояжи в страну-агрессор за счёт средств налогоплательщиков.
Также за участие в этих соревнованиях не будет выплачено никаких государственных призовых, эти результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий. Вся ответственность за эту поездку перед укаринским общество лежит исключительно на федерации дзюдо и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли решение ехать в России, осознавая все возможные риски и последствия», — написал Жданов в своём «фейсбуке».
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