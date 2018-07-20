В ДНР сообщили об одном погибшем за неделю из-за обстрелов

Один человек погиб, трое пострадали за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин "Один человек погиб и один получил ранение. 16 июля в результате обстрелов жилых кварталов Докучаевска получили множественные осколочные ранения пожилая жительница города и девятимесячный ребенок", — сказал Басурин. Он также призвал мировое сообщество повлиять на командование украинских силовиков и "принудить их отвести "запрещенное вооружение" и прекратить регулярные обстрелы населенных пунктов республики".