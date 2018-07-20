В Крыму предложили Киеву «вычерпать» Азовское море

Украинским военным в целях экономии стоит не минировать, а попытаться вычерпать Азовское море. Так глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал заявление экс-командующего военно-морскими силами Украины о минировании азовской акватории, передает РИА-Новости

— Такие предложения могут рождаться только в состоянии умопомрачения, — считает Иоффе. — Я бы ему предложил, чтобы не тратить взрывчатку, которой не очень много на Украине, попытаться вычерпать Азовское море. Поставить насос и просто вычерпать, чтобы его не было. Эти две версии по своей глупости и фантастичности абсолютно одинаковы, поэтому пусть рассмотрит этот вариант.