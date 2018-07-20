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В Крыму предложили Киеву «вычерпать» Азовское море
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В Крыму предложили Киеву «вычерпать» Азовское море 

Российская Газета 20 июля 2018
Фото: Российская Газета
Украинским военным в целях экономии стоит не минировать, а попытаться вычерпать Азовское море. Так глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал заявление экс-командующего военно-морскими силами Украины о минировании азовской акватории, передает РИА-Новости.
— Такие предложения могут рождаться только в состоянии умопомрачения, — считает Иоффе. — Я бы ему предложил, чтобы не тратить взрывчатку, которой не очень много на Украине, попытаться вычерпать Азовское море. Поставить насос и просто вычерпать, чтобы его не было. Эти две версии по своей глупости и фантастичности абсолютно одинаковы, поэтому пусть рассмотрит этот вариант.
Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук ранее заявил, что необходимо заминировать Азовское море, чтобы избежать высадки российского десанта.
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