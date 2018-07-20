«Очередной бред». В ГД прокомментировали идею о минировании Азовского моря

Ранее бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире «Громадского радио» заявил о необходимости минирования Азовского моря. По его словам, проложенные по Азовскому морю «взрывные и неразрывные ограждения» позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.