«Очередной бред». В ГД прокомментировали идею о минировании Азовского моря 

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Заявления бывшего командующего ВМС Украины вице-адмирала Сергея Гайдука о необходимости минирования Азовского моря показывают бессилие украинских властей и силовых структур, считает член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин.
Ранее бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире «Громадского радио» заявил о необходимости минирования Азовского моря. По его словам, проложенные по Азовскому морю «взрывные и неразрывные ограждения» позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.
"Очередной бред очередного должностного лица. Украина от бессилия, от того, что они ничего не могут сделать, у них одна мысль — чем бы еще насолить. Но, как правило, у них не получается. А эти мелкие тычки и укусы есть, и они будут продолжаться. Но это говорит о том, что, еще раз подчеркиваю, это бессилие украинских властей, в том числе, и силовых структур, в решении каких-то задач, тем более в противостоянии с Россией", — сказал Тетерин РИА Новости.