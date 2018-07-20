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«Очередной бред». В ГД прокомментировали идею о минировании Азовского моря
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«Очередной бред». В ГД прокомментировали идею о минировании Азовского моря 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Заявления бывшего командующего ВМС Украины вице-адмирала Сергея Гайдука о необходимости минирования Азовского моря показывают бессилие украинских властей и силовых структур, считает член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин.
Ранее бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире «Громадского радио» заявил о необходимости минирования Азовского моря. По его словам, проложенные по Азовскому морю «взрывные и неразрывные ограждения» позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.
"Очередной бред очередного должностного лица. Украина от бессилия, от того, что они ничего не могут сделать, у них одна мысль — чем бы еще насолить. Но, как правило, у них не получается. А эти мелкие тычки и укусы есть, и они будут продолжаться. Но это говорит о том, что, еще раз подчеркиваю, это бессилие украинских властей, в том числе, и силовых структур, в решении каких-то задач, тем более в противостоянии с Россией", — сказал Тетерин РИА Новости.
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