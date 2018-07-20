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Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море
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Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России

В Крыму предложили Киеву не минировать, а «вычерпать Азовское море» 

РИА Новости 1 час назад
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил украинским военным не минировать, а в целях экономии взрывчатки попытаться вычерпать Азовское море.
Ранее экс-командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук заявил украинским СМИ о необходимости минирования Азовского моря якобы во избежание нападения со стороны России и высадки десанта.
>> Азовское море предложили заминировать
"Такие предложения могут рождаться только в состоянии умопомрачения. Я бы ему предложил рассмотреть такую версию, чтобы не тратить взрывчатку, которой видимо не очень много на Украине, попытаться вычерпать Азовское море. Поставить какой-нибудь компрессор и его просто вычерпать, чтобы его не было. Эти две версии по своей глупости и фантастичности абсолютно одинаковы, поэтому пусть рассмотрит эту версию", — сказал РИА Новости Иоффе.
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