Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил украинским военным не минировать, а в целях экономии взрывчатки попытаться вычерпать Азовское море.
Ранее экс-командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук заявил украинским СМИ о необходимости минирования Азовского моря якобы во избежание нападения со стороны России и высадки десанта.
"Такие предложения могут рождаться только в состоянии умопомрачения. Я бы ему предложил рассмотреть такую версию, чтобы не тратить взрывчатку, которой видимо не очень много на Украине, попытаться вычерпать Азовское море. Поставить какой-нибудь компрессор и его просто вычерпать, чтобы его не было. Эти две версии по своей глупости и фантастичности абсолютно одинаковы, поэтому пусть рассмотрит эту версию", — сказал РИА Новости Иоффе.