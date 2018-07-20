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«ДнепрАзот» проверяет СБУ из-за ситуации с хлором
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В СБУ начали проверку в отношении сотрудников «ДнепрАзота» из-за ситуации с хлором 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) приступила к проверке сотрудников предприятия «ДнепрАзот» в связи с ситуацией с хлором, которая сложилась в стране.
Об этом сообщается на странице спецслужбы в Facebook.
«Службой безопасности Украины начата проверка действий должностных лиц ПАО «ДнепрАзот», которые привели к созданию дефицита жидкого хлора», — указывается в заявлении.
Отмечается, что действия работников предприятия привели к тому, что возникла угроза отравлений и эпидемии на Украине.
«Администрацией ПАО «ДнепрАзот» в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления приостановлено производство и отгрузки жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, что делает невозможным обеззараживание питьевой воды, создаёт угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий», — добавляется в сообщении.
Также СБУ проверяет обоснованность увеличения стоимости реагента на пути от производителя к конечному потребителю.
По результатам проверки следователи ведомства примут решение о квалификации действий сотрудников предприятия, «причастных к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации», согласно Уголовному кодексу Украины.
Ранее стало известно, что «ДнепрАзот» готовится возобновить производство хлора.
Летом стало известно, что на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды из-за дефицита хлора, так как производящий химикат завод «ДнепрАзот» объявил о приостановке работы.
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