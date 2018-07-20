Медведчук: «Реформы» Гройсмана грозят коллапсом коммунального хозяйства

В компании тогда объяснили: причиной такого решения стало подорожание газа, который является сырьем для производства, его цена составляет 80% стоимости продукции предприятия. То есть уже месяц в стране не производится жидкий хлор, а власти до сих пор не предложили решения столь важной проблемы.

В управлении ЖКХ и коммунальной собственности Днепропетровского облсовета бьют тревогу: ООО «Аульская хлоропереливная станция» в ближайшее время не сможет обеспечить жидким хлором водоканалы для обеззараживания питьевой воды в 22 областях Украины , в частности Днепропетровской. Депутаты областного совета обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с призывом решить вопрос стабильной деятельности «Днепразота». С требованием вмешаться в ситуацию обратилась к Кабмину и ассоциация «Укрводоканалэкология». По информации, обнародованной «Киевводоканалом», сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды может наблюдаться по всей стране. При этом оперативно наладить поставки хлора из Европы проблематично. Как объяснили в «Киевводоканале», европейские цистерны не могут менять колесную базу, а кроме того, должны быть сертифицированы на территории Украины.

13 июля премьер-министр Владимир Гройсман поспешил заверить украинцев: власть обеспечит страну средствами дезинфекции питьевой воды. «Что касается хлора, я поручил заниматься этим системно вице-премьер-министру Геннадию Зубко . И тот план, который он мне представил, который утвержден, говорит, что хлор в Украине будет», — заявил Гройсман.

Однако до сих пор проблема так и не решена, а ситуация, похоже, уже выходит из-под контроля. КП ДОС «Аульский водовод», поставляющее воду в г. Днепр и другие населенные пункты области объявило, что 17 июля реагент на предприятии закончился. 18 июня о том, что исчерпаны запасы хлора для обеззараживания воды, объявили власти Лисичанска . «Лисичанскводоканал» обещает частично решить вопрос за счет покупки импортного хлора, однако проблема остается. Из-за дефицита жидкого хлора «Николаевводоканал» вынужден был снизить давление в сетях подачи воды. На предприятии уже подсчитали, что на закупку импортного химического вещества им понадобится дополнительно 3 млрд грн. У «Харьковводоканала» запасов хлора осталось лишь до субботы. Вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий прогнозирует схожие проблемы в Житомире Кривом Роге . Такие крупные производители напитков, как Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo, тоже не скрывают обеспокоенности сложившейся ситуацией и говорят об угрозе остановки мощностей.

Эксперты же предупреждают: ситуация критическая. Сооснователь проектно-инжиниринговой компании Interproekt GmbH Евгений Кунь объясняет: если поставки дезинфицирующих веществ не возобновятся, вода станет технической. Из-за наличия в ней вирусов, бактерий и грибков употреблять эту воду будет запрещено, нельзя будет даже чистить ею зубы. А если учесть то, что сегодня подавляющее большинство водоканалов используют именно хлор как самый дешевый дезинфектант, нетрудно догадаться, каковы могут быть масштабы катастрофы.

Фактически кризис в химической отрасли обнажил огромную проблему коммунальной сферы Украины. Все, что имеет страна, это запущенное, разваливающееся коммунальное хозяйство, за годы «реформ» так и не увидевшее модернизации и инноваций. А еще это неадекватно высокие тарифы и цены, не отвечающие уровню предоставляемых услуг; неспособность властей оперативно реагировать в кризисных ситуациях; стремление правительства все проблемы в стране взвалить на бизнес и граждан. Фактически народ стал заложником безграмотной, безответственной, популистской политики еврореформаторов, которые, рассказывая о «цивилизационном выборе» Украины и европейских стандартах, довели до коллапса все сферы жизнедеятельности государства.

Словакии и P. S. В последний момент стало известно, что в Украину начал поступать хлор из Румынии . Но импортируется он малыми партиями, которые не покрывают потребностей Украины, и стоит значительно дороже отечественного. Также, возможно, смогут наладить поставки хлора из Польши Узбекистана , но лишь к концу августа.

Как сообщает пресс-служба АО «Днепразот», предприятие все-таки готовится восстановить производство. Но из-за сложности производственного цикла на это понадобится несколько дней. Как до того времени будет жить страна — вопрос открытый. И даже если все закончится хорошо, кто понесет ответственность за ЧП, всколыхнувшее всю Украину? Сделает ли власть выводы, сумеет ли защитить граждан от катастроф, подобных той, которая грозит украинцам сегодня?

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