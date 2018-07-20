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Представитель судовладельца заявила, что экипаж судна «Норд» не может выехать с Украины
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Представитель судовладельца заявила, что экипаж судна «Норд» не может выехать с Украины 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экипаж российского судна «Норд» не может выехать с территории Украины, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на представителя компании-судовладельца Анну Шевелёву.
«Ни одна инстанция Украины не идентифицировала семерых членов экипажа как граждан Украины. Следовательно, выезда по паспортам Украины нет. Российские загранпаспорта, выданные консульством России есть, но существует устный запрет на пропуск ребят через границу», — рассказала она.
По её словам, это означает, что при первой попытке снова будут заведены дела о незаконном пересечении границы.
Как отметила Шевелёва, в ближайшее время российская сторона намерена добиваться получения на руки всех документов от инстанций по всем инцидентам, чтобы иметь полное право для выезда экипажа с территории Украины.
Ранее пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик заявила, что члены экипажа судна «Норд» могут беспрепятственно выехать с территории Украины.
В апреле член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею запретить российским судам входить во внутренние воды Украины.
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