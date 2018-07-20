«Хромая утка» Порошенко против воспитанника «Винницкого базара» Гройсмана

И чем ближе к выборам, тем слабее влияние президента страны Петра Порошенко на политические процессы внутри страны. Кроме того, вся социология прямо кричит о том, что его место на президентской гонке (из-за Вакарчука и Зеленского) и место его партии на парламентской — где-то пятое.

К слову, с октября-ноября 2017 года рейтинг президента начал падать почти на 1% в месяц, а рейтинг Юлии Тимошенко расти. Уровень поддержки президента почти тот же, что и у Виктора Ющенко под конец его каденции.

Вдобавок, 80% граждан считают антикоррупционную реформу, о которой любит рассказывать Петр Порошенко — безуспешной, а 50% — провальной.

Понимая, что с Порошенко делать больше нечего, премьер Гройсман вместе с главой МВД Аваковым провел спецоперацию против Порошенко, когда они решили, что теперь силы Нацполиции, а не СБУ , будут бороться с контрабандой на пограничных КПП (речь идет о сформированных полицейскими рабочих группах и механизме взаимодействия с налоговиками ). В ответ на это, генпрокурор Юрий Луценко захотел привлечь к ответственности начальника Госфискальной службы Мирослава Продана. Тот назвал обвинения главы ГПУ сфабрикованными.

Началась война с президентской командой, за то, кто будет контролировать контрабанду, кому будут идти денежные потоки.

Урегулировать войну нужно с новым президентом

У Владимира Гройсмана, похоже, есть политические амбиции. Но глава Кабмина, по признанию политологов, скорее всего, досидит до самых выборов, попутно выбрасывая из правительства людей Порошенко.

«По Конституции он не слагает свой пост перед новым президентом, а уходит только вследствие формирования нового Кабмина. Поэтому у него есть полгода, и Гройсман будет договариваться», — считает замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Петр Порошенко же, по словам Молчанова, хоть и видит свои обвалившиеся рейтинги, не занимается теми вопросами, которые волнуют украинцев. А они, грубо говоря, чихать хотели на учреждение единой поместной церкви и Томас, с которыми носится президент. Да и реакция Вселенского Патриарха Константинопольского Варфоломея, как и подавляющего большинства поместных церквей говорит о том, что Петр Алексеевич не получит желаемого.

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Более того, глава украинского государства все продолжает продвигать зажеванный тезис о грядущей масштабной российской агрессии. Которая все никак не наступит. А нация, как назло, под этим лозунгом никак не хочет консолидироваться.

Даже встреча с Трампом людям малоинтересна. Хотя года два назад это событие точно было бы имиджевым плюсом Порошенко. Так, по предшествующей хельсинской встречи руководителей России США Трампа и Порошенко акцент делается только на минусах — максимум 20-минутные переговоры, Белый Дом молчит, фотографий с встречи не опубликуют, а президент США на пресс-конференции с президентом России об Украине вообще промолчал, говорил только Путин.

Да и сами итоги мероприятия были для украинского президента поражением не только из-за этих насмешек — там поняли, что Порошенко — это хромая утка. Путин и Трамп вполне могли прийти к пониманию, что выполнять Минские соглашения и урегулировать ситуацию на Донбассе нужно с новым президентом Украины.

Это понимает и окружение Порошенко. «Стратегическая девятка» (как пишут в СМИ — это неформальный орган, в состав которого входят высшие руководители украинского государства) рассыпается на глазах. Надежда на объединение или кооперацию между «Народным Фронтом» и БПП, кажется, окончательно похоронена. Гройсман не спешит вступать в альянс с «фронтовиками». Каждый начинает думать только о себе.

Захват власти втихомолку

Что же до будущего Гройсмана, то директор Агентства социальных коммуникаций (АСК) Сергей Белашко считает, что премьер — неподходящая фигура на пост президента, и глава правительства якобы сам это понимает.

«Гройсман прекрасно знает, что сейчас он находится на пике своей политической карьеры. Ну не может он стать президентом, в силу бытового антисемитизма украинцев, это практически невозможно и теоретически очень маловероятно», — сказал эксперт, соглашаясь с Молчановым насчет того, что Гройсман будет постепенно отвоевывать финансовые потоки на хлебных местах и расширять свое влияние.

При этом партия Гройсмана «Винницкая европейская стратегия» в ходе проведенного в конце июня соцопроса соцслужбы «СОЦИС» (исследование проведено совместно с Центром «Социальный Мониторинг» и Украинским Институтом социальных исследований им. Александра Яременко (УИСИ) набрала 2,9% симпатий всех респондентов и 4,5% — от тех, кто точно идет голосовать.

На этот стремительный и сомнительный взлет обратил внимание политконсультант Дмитрий Джангиров, намекая на то, что рейтинг притянут за уши и проплачен.

А уже в опросе, проведенном 7-11 июля аналитической группой «Социопрогноз» Киевского пресс-клуба, УИСИ, центром «Социальный мониторинг», а также Институтом анализа и прогнозирования специалисты как бы исправились, вернув премьерскую партию на задворки — 10-е место в рейтинге (1,8% симпатий опрошенных).

Все же, Сергей Белашко из АСК предвещает этой политсиле неплохое будущее.

«Если ее переименовать в, скажем, в «Европейскую стратегию Украины», то эта партия при наличии общеузнаваемого фронтмена, при привлечении нескольких авторитетных региональных лидеров преодолеет и 5%-й, и 7%-й барьер», — утверждает эксперт.

Немного похвалил Гройсмана руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев , который сказал, что премьер все же склонен находить компромисс с теми, с кем у него есть какие-то трения. И, в отличие от своего предшественника Арсения Яценюка , он действительно знает, что такое работать на земле.

Политолог признался, что часто ерничал по поводу базарных университетов и насчет того, что Владимир Гройсман является продуктом Винницкого базара в прямом и переносном смысле. Тем не менее, сказал Золотарев, он намного ближе к реальным проблемам, чем его предшественник на посту премьер-мнистра.

Даже фальсификации не помогут

Правда, главная проблема самого премьера — отсутствие образования и управленческого опыта. Люди надеялись, что он смягчит антисоциальную политику Яценюка, но этого не произошло. Из-за этого, говорит политолог, Гройсман прибегает к такому же пиару, как и Петр Порошенко — баржи с арбузами, доклады о ремонтах дорог (хотя ситуация остается плачевной) и прочее.

«Кстати, Порошенко уволил Яценюка, когда негатив от него начал капать на президентское чело. Этот момент зафиксировали соцопросы», — намекнул Андрей Золотарев.

Учитывая очень слабые рейтинги Порошенко и тренд на его критику, есть опасность, что власть может прибегнуть к срыву выборов, потому что даже повальная фальсификация не поможет — нарисовать даже 15% нынешнему главе государства.

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Ссылаясь на различные социологические исследования, Сергей Белашко утверждает, что потолок фальсификации на постсоветском пространстве — 12-13%.

«Это было на выборах 1996 года в России и в 1999 году в Украине. 15% фальсификаций — это должны все конкуренты сливаться под одного кандидата. Я сильно сомневаюсь, что Юлия Владимировна, а также Анатолий Гриценко Юрий Бойко и другие будут играть в поддавки на этих выборах», — сказал политаналитик.

Пока же, уверены политологи, война всех против всех будет набирать обороты. Интриги нарастают между силовиками (в том числе в Генпрокуратуре ), как и драка за владением Государственным бюро расследований, что вот-вот должно заработать. Региональные элиты раскладывают яйца в несколько корзин и, очевидно, будут договариваться с командой Юлии Тимошенко.

Поэтому борьба блока Гройсмана с президентской вертикалью может вылиться осенью в силовые действия.