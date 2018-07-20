Украина находится в нищенском положении — эксперт

Эксперт также посетовал на то, что нынешняя украинская власть не имеет какого-либо представления о развитии страны.

Украина утратила способность к ведению самостоятельной и независимой политики. Кроме того, все сферы страны оказались под внешним управлением, в результате чего Киев в целом попал под зависимость от международных институций. Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в эфире телеканала NewsOne.

«Такие важные сферы государства, как финансовая — вы знаете, мы на 100% зависим от международных финансовых институций. Сфера безопасности также под внешним управлением. И почти все государство», — отметил он.

Кожара также сообщил, что нынешняя украинская власть не имеет какого-либо представления о развитии страны.

«Даже если бы мы хотели что-то сделать, сегодня Украина находится в нищенском положении, а любая стратегия должна иметь под собой финансовую основу», — заявил Кожара.

Вместе с тем, эксперт посетовал, что украинская власть имеет «слабость государственного управления в целом».