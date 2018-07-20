Эксперт также посетовал на то, что нынешняя украинская власть не имеет какого-либо представления о развитии страны.
Украина утратила способность к ведению самостоятельной и независимой политики. Кроме того, все сферы страны оказались под внешним управлением, в результате чего Киев в целом попал под зависимость от международных институций. Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в эфире телеканала NewsOne.
«Такие важные сферы государства, как финансовая — вы знаете, мы на 100% зависим от международных финансовых институций. Сфера безопасности также под внешним управлением. И почти все государство», — отметил он.
Кожара также сообщил, что нынешняя украинская власть не имеет какого-либо представления о развитии страны.
«Даже если бы мы хотели что-то сделать, сегодня Украина находится в нищенском положении, а любая стратегия должна иметь под собой финансовую основу», — заявил Кожара.
Вместе с тем, эксперт посетовал, что украинская власть имеет «слабость государственного управления в целом».
Ранее бывший командующий ВМС страны Сергей Гайдук заявил, что Украина «поджала хвост» в Азовском море и неспособна противостоять кому бы то ни было, особенно России.