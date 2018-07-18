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За время конфликта в ДНР повреждено около 27 тысяч домов
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За время конфликта в ДНР повреждено около 27 тысяч домов 

Украина.ру 18 июля 2018
Фото: Украина.ру
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергея Наумца, с начала вооружённых действий повреждения получили 4500 объектов жилого многоквартирного фонда, 21 тысяча частных жилых домов, более 1500 социальных объектов.
«За время войны от обстрелов со стороны Вооружённых Сил Украины пострадало и разрушено более 27 тысяч социальных и жилых объектов. Порядка 30% уже восстановлено», — уточнил он.
В свою очередь, министерство транспорта народной республик предоставило сведения о повреждении за последние 4 года 16 мостов и путепроводов в результате обстрелов силовиков. С 2016 года, когда специалисты приступили к восстановительным работам, отремонтированы два моста и путепровод сообщением Донецк — Седово и Амвросиевка — Камышеваха, а также проведён капитальный ремонт двух объектов на трассе Енакиево — Амвросиевка.
«В 2018 году министерством транспорта ДНР запущено 20 сезонных маршрутов в направлении поселка Седово. Дополнительно открыто и запущено 10 новых автобусных маршрутов общего пользования, осуществляющих движение в междугородном направлении и один международный маршрут», — отметила пресс-служба ведомства.
20 июня глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер сообщила, что за период с 14 апреля 2014 года по 15 мая 2018 года в Донбассе погибли не менее 3023 мирных жителей, до 9000 человек получили ранения.
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