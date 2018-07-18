За время конфликта в ДНР повреждено около 27 тысяч домов

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергея Наумца, с начала вооружённых действий повреждения получили 4500 объектов жилого многоквартирного фонда, 21 тысяча частных жилых домов, более 1500 социальных объектов.

«За время войны от обстрелов со стороны Вооружённых Сил Украины пострадало и разрушено более 27 тысяч социальных и жилых объектов. Порядка 30% уже восстановлено», — уточнил он.

Седово и В свою очередь, министерство транспорта народной республик предоставило сведения о повреждении за последние 4 года 16 мостов и путепроводов в результате обстрелов силовиков. С 2016 года, когда специалисты приступили к восстановительным работам, отремонтированы два моста и путепровод сообщением Донецк Амвросиевка — Камышеваха, а также проведён капитальный ремонт двух объектов на трассе Енакиево — Амвросиевка.

«В 2018 году министерством транспорта ДНР запущено 20 сезонных маршрутов в направлении поселка Седово. Дополнительно открыто и запущено 10 новых автобусных маршрутов общего пользования, осуществляющих движение в междугородном направлении и один международный маршрут», — отметила пресс-служба ведомства.