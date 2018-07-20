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ЕБРР выделит Украине 250 млн евро на развитие «зеленой» энергетики
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ЕБРР выделит Украине 250 млн евро на развитие «зеленой» энергетики 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Киев, 19 июля /Синьхуа/ — Европейский банк реконструкции и развития /ЕБРР/ решил выделить 250 млн евро на оказание поддержки частным проектам, реализуемым в Украине в области возобновляемой энергетики. Об этом сегодня сообщило агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на ведущего советника ЕБРР по внешним связям Антона Усова.
Кредитные средства будут предоставлены в рамках новой программы Ukraine Sustainable Energy Lending Facility-III /USELF-III/, одобренной ЕБРР накануне. USELF-III заменит собой программу USELF, срок действия которой истек 30 июня.
Одной из главных задач USELF-III, как заявляли ранее в ЕБРР, является оказание помощи в увеличении к 2020 году доли альтернативных источников энергии в общем энергобалансе Украины с нынешних 4 проц до 11 проц. —0—
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