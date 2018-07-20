ЕБРР выделит Украине 250 млн евро на развитие «зеленой» энергетики

Кредитные средства будут предоставлены в рамках новой программы Ukraine Sustainable Energy Lending Facility-III /USELF-III/, одобренной ЕБРР накануне. USELF-III заменит собой программу USELF, срок действия которой истек 30 июня.

Одной из главных задач USELF-III, как заявляли ранее в ЕБРР, является оказание помощи в увеличении к 2020 году доли альтернативных источников энергии в общем энергобалансе Украины с нынешних 4 проц до 11 проц. —0—