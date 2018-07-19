Средний класс в Украине: вырождение или зарождение?

Во многих развитых странах мира президенты и политики всегда хвастаются, какая доля среднего класса проживает в стране. В Украине это бывает редко. А жаль. Мировая практика показала, что будущее есть только в той стране, где есть средний класс. Именно средний класс, а не кучка олигархов или группы ультра-радикалов делают страну успешной и счастливой. В стране должны быть олигархи и крупный капитал, это основа экономики, но средний класс — это тот фундамент на котором держится и экономика, и вся страна. Средний класс на Майданы не бегает, он скорее сходит в ресторан, чем в кино, чем побежит слушать разных там политиков, которые рассказывают сказки и мифы о реформах и счастливой жизни в будущем.

Итак, сколько же в Украине проживает лиц, которых можно назвать средним классом? Оказывается, это очень легко подсчитать. Согласно опросу, который провел Госстат Украины среди украинских семей по всей Украине, в результате большая часть семей, а точнее 80%, заявили, что средним классом можно считать семью в Украине, которая имеет среднемесячный доход не меньше 16 тысяч гривен в месяц. Смотрим другой показатель Госстата Украины — диверсификация украинцев по уровню заработной платы за первый квартал 2018 года. Около 8,8% украинцев получают зарплату больше 15 тысяч гривен в месяц. Их можно с определенной оговоркой и назвать средним классом. Мало получается. Если учесть, что большая часть украинцев имеет доход на уровне 5-8 тысяч гривен в месяц. Понятно, что это зарплата, и еще есть другие доходы любой семьи. А еще зарплата в «конверте». А еще доходы от собственного бизнеса. Но скорее всего, даже если посчитать все левые и правые доходы, украинцев, которых можно отнести к среднему классу, не много.

Есть еще один очень хороший показатель — это количество украинцев, которые ездят отдыхать в Турцию Египет . Во многом людей, которые могут себе позволить хотя бы раз в год с семьей съездить за границу на отдых, можно смело называть средним классом. К слову, в Германии именно так и считают, что средний класс — это те немцы, которые могут позволить себе отдых за границей. Таких за год получается около одного миллиона человек, которые летают на зарубежные курорты Турции и Египта. Если сравнить эту цифру с общим населением страны — это мизер. Тем более, что есть такие украинцы, что несколько раз в году ездят на отдых за границу, а другие не могут себе позволить даже дешевый зеленый туризм в пределах Украины.

В Украине, как и в большинстве развивающихся стран, большая диверсификация населения по доходам. Есть украинцы, которые могут позволить себе все и любое, но очень много украинцев об этом только могут мечтать. Многие украинцы в последнее время поехали за границу осматривать не туристические достопримечательности, а работать и еще раз работать. Это для многих украинцев выход — заработать деньги за границей, чтобы в Украине стать средним классом. Вот такая получается математика.

Можно ли это поменять и сделать так, чтобы среднего класса в Украине было больше половины населения, а лучше всего 80%? При желании можно, вот только этого не хочет ни украинская власть, ни сами украинцы. Эта диверсификация в доходах украинцев многих устраивает, при этом — по разным причинам. Есть люди, которые, заработав на клубнике первую тысячу евро в Польше , с шумом их прогуливают в украинском ресторане и ведут себя как баре. И они никогда не захотят, чтобы и другие люди могли спокойно зарабатывать тысячу евро в Украине или за границей. Обычный эгоизм людей, которые «из грязи в князи». Есть много украинцев, которые сводят концы с концами, но при этом никогда не будут стремиться заработать больше, даже если есть возможность. Всегда проще ничего не делать и завидовать другим, при этом ругая и власть, и своего начальника на работе. Есть украинцы, которые просто боятся рисковать и не хотят иметь дело с рисковым бизнесом или даже размещать деньги на депозитах, чтобы накопить себе денег на старость или отдых.

Люди разные и цели разные. Никогда власть, даже если эту власть избирали всенародно, не сможет за самих жителей Украины сделать их жизнь более зажиточной, если они сами этого не хотят. Умная власть может только не мешать украинцам богатеть, но она не сможет сделать украинцев богатыми. Вот такой парадокс. Так что можно привести простой факт. В Латинской Америке еще в 19 веке велись большие споры о том, что в мире много бедных, и мало богатых, и надо делать реформы. Уже 21 век, и те же разговоры ведутся опять, но бедных осталось так же много. И ничего поменять нельзя. Или можно?