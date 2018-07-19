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Коломойского обвиняют в «водяном шантаже» Украины
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Коломойского обвиняют в «водяном шантаже» Украины 

Пятый канал 5 часов назад
Фото: Пятый канал
Украина в любой момент может остаться без питьевой воды. Всему виной — остановка единственного в стране предприятия, которое выпускает хлор для ее обеззараживания. Официальная версия — высокие цены на препарат, который необходим для производства химикатов. Однако эксперты уверены, что владелец завода, олигарх Игорь Коломойский, просто шантажирует киевские власти. Таким образом, миллионер хочет повысить цену на продукцию. Тем временем, запаса хлора только в Харькове осталось — на два дня. Похожая ситуация в Николаеве, Житомире и Запорожье. Коммунальщики уже стали закупать его в Румынии и Польше. Там хлор намного дороже мемстного, поэтому власти не исключают роста цен на воду.
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