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Минздрав Украины назвал причину массового отравления в детском лагере
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Минздрав Украины назвал причину массового отравления в детском лагере 

РИА Новости 6 часов назад
КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Донецкий лабораторный центр установил причину вспышки отравления почти 100 человек в детском лагере, у 18 больных — острая дизентерия, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава Украины.
Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что 94 человека, из них 79 детей, госпитализированы с отравлением. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», заведение закрыли.
"Сегодня Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины установил причину вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере в Донецкой области, которая произошла 16-17 июля 2018 года. У 18 из 94 больных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное.
Дизентерия — это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан и социальной напряженности в общинах.
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