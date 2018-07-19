Минздрав Украины назвал причину массового отравления в детском лагере

Украины. КИЕВ, 19 июл — РИА Новости . Донецкий лабораторный центр установил причину вспышки отравления почти 100 человек в детском лагере, у 18 больных — острая дизентерия, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава

Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что 94 человека, из них 79 детей, госпитализированы с отравлением. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», заведение закрыли.

"Сегодня Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины установил причину вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере в Донецкой области, которая произошла 16-17 июля 2018 года. У 18 из 94 больных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное.

Дизентерия — это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан и социальной напряженности в общинах.