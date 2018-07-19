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Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры, считают в ОБСЕ
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Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры, считают в ОБСЕ 

РИА Новости 7 часов назад
ВЕНА, 19 июл — РИА Новости. Для достижения всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины необходимы дополнительные меры, заявил в четверг глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.
Он отметил, что в мае и июне наблюдатели зафиксировали увеличение нарушений режима тишины в неделю. При этом, по его словам, последние договоренности привели к улучшению ситуации с безопасностью, включая снижение на 85% кинетической активности вдоль линии соприкосновения в ходе первой недели с момента их достижения.
"Однако критически необходимы дополнительные меры для укрепления режима тишины, поскольку СММ продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня", — заявил Апакан, выступая на заседании постсовета ОБСЕ.
Говоря о ситуации с безопасностью в целом, Апакан заявил, что СММ продолжает фиксировать использование и присутствие оружия, которое должно было быть отведено в соответствии с минскими договоренностями. Также наблюдатели обнаружили недавно установленные мины по обе стороны от контактной линии.
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