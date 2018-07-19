Для прекращения огня в Донбассе нужны дополнительные меры, считают в ОБСЕ

ВЕНА, 19 июл — РИА Новости . Для достижения всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины необходимы дополнительные меры, заявил в четверг глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.

Он отметил, что в мае и июне наблюдатели зафиксировали увеличение нарушений режима тишины в неделю. При этом, по его словам, последние договоренности привели к улучшению ситуации с безопасностью, включая снижение на 85% кинетической активности вдоль линии соприкосновения в ходе первой недели с момента их достижения.

"Однако критически необходимы дополнительные меры для укрепления режима тишины, поскольку СММ продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня", — заявил Апакан, выступая на заседании постсовета ОБСЕ.

Говоря о ситуации с безопасностью в целом, Апакан заявил, что СММ продолжает фиксировать использование и присутствие оружия, которое должно было быть отведено в соответствии с минскими договоренностями. Также наблюдатели обнаружили недавно установленные мины по обе стороны от контактной линии.