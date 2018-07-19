Киев собрался отметить 1030 лет «крещения Киевской Руси‐Украины»

«Это историческое событие положило начало новой эпохе, когда было создано Киевское государство, и утвердилась национальная духовная традиция. Мы осознаем значимость именно нынешнего празднования юбилея крещения Киевской Руси и ожиданий украинского общества, связанных с анонсированной руководством государства возможностью получения томоса об автокефалии православной церкви в Украине», — цитирует агентство слова Розенко.

По словам вице-премьера, на празднование юбилея приглашены иностранные гости, представители православных и католических церквей мира, в числе которых — официальная делегация Вселенского патриархата.

Розенко дал команду правоохранительным органам обеспечить безопасность граждан во время предстоящих мероприятий.

«Нужно сделать все возможное, чтобы избежать любого обострения, любых провокаций и чтобы все мероприятия прошли мирно, конструктивно и показали всему миру, что украинцы могут объединяться и проводить такие мероприятия совместно и все вместе», — сказал Розенко.