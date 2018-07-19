ВСУ повредили огнем флюсо-доломитный комбинат в Докучаевске — ДНР

Об этом сообщили в диспетчерской службе администрации города, передает «Донецкое агентство новостей».

«Сегодня в результате обстрела были повреждены кровля вагонного депо, административное здание локомотивного депо, локомотив ОП-37 государственного предприятия «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат»», — говорится в сообщении.

Как сообщили в мэрии, жертв и пострадавших не зафиксировали.

На место происшествия для подтверждения данных выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец заявил, что с начала войны в Донбассе повреждения получили 4500 объектов жилого многоквартирного фонда, 21 тысяча частных жилых домов, более 1500 социальных объектов.