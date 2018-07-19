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ВСУ повредили огнем флюсо-доломитный комбинат в Докучаевске — ДНР
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ВСУ повредили огнем флюсо-доломитный комбинат в Докучаевске — ДНР 

Украина.ру 9 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили в диспетчерской службе администрации города, передает «Донецкое агентство новостей».
«Сегодня в результате обстрела были повреждены кровля вагонного депо, административное здание локомотивного депо, локомотив ОП-37 государственного предприятия «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат»», — говорится в сообщении.
Как сообщили в мэрии, жертв и пострадавших не зафиксировали.
На место происшествия для подтверждения данных выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец заявил, что с начала войны в Донбассе повреждения получили 4500 объектов жилого многоквартирного фонда, 21 тысяча частных жилых домов, более 1500 социальных объектов.
«За время войны от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины пострадало и разрушено более 27 тысяч социальных и жилых объектов. Порядка 30% уже восстановлено», — указал он.
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